Rectoren vragen Michel om gezin van Mawda te regulariseren

In een open brief aan premier Charles Michel ondersteunen de rectoren van de Belgische universiteiten de vraag om het gezin van Mawda definitief te regulariseren, zodat ze om humanitaire redenen in ons land kunnen verblijven. De rectoren drukken ook hun bezorgdheid uit over het huidige klimaat rond migranten.

De rectoren maken zich zorgen over het afnemend respect voor mensen en de verminderende aandacht voor de bescherming van de meest kwetsbaren in de samenleving. 'Het tragische voorval met de kleine Mawda is, zo menen wij, meer nog een symptoom dan een ongeval', schrijven ze.

De rectoren vinden een definitieve regularisatie van het gezin van Mawda op zijn plaats, zodat de ouders de gerechtelijke procedure van nabij kunnen volgen en kunnen rouwen bij het graf van hun kind. 'Niets kan hen Mawda teruggeven, maar het zou een gebaar zijn dat kan bijdragen aan een klimaat dat meer aansluit bij de basiswaarden van onze samenleving, met name de Verlichting en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', besluiten ze.

De ouders van de overleden Koerdische peuter Mawda hebben een aanvraag ingediend om in ons land te worden geregulariseerd. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is bevoegd om daar op eigen houtje de knoop over door te hakken, maar zei zondag in De Zevende Dag dat het dossier zal worden besproken met de collega's binnen de regering.

De brief is ondertekend door Herman Van Goethem (Universiteit Antwerpen), Luc Sels (KU Leuven), Luc De Schepper (Universiteit Hasselt), Caroline Pauwels (Vrije Universiteit Brussel), Rik Van de Walle (Universiteit Gent), Vincent Blondel (Université Catholique de Louvain), Yvon Englert (Université Libre de Bruxelles), Calogero Conti (Université de Mons), Albert Corhay (Université de Liège), Naji Habra (Université de Namur), en Pierre Jadoul (Université Saint-Louis Bruxelles).