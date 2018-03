Recordopbrengst fiscale fraude hangt af van één onzeker Antwerps dossier van 1,3 miljard

Vorige maand onthulde De Tijd dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in de strijd tegen fiscale fraude afgelopen jaar een recordbedrag aan boetes en belastingverhogingen boekte van 2,1 miljard euro, hetzij 400 miljoen meer dan in 2016 en twee keer zoveel als in 2015. Dat zou aantonen dat de Bijzondere Belastinginspectie, de speerpunt van de fiscus, niet enkel een papieren tijger is en dat de strijd tegen de fiscale fraude zwaar opgevoerd werd door de regering Michel I.

