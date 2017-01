Recordaantal vluchtelingen erkend in 2016: 15.500

Het gaat vooral om Syriërs, Afghanen en Irakezen, schrijven de kranten van Mediahuis, die de cijfers publiceren.

De recordcijfers komen er doordat heel veel Syriërs in België asiel aanvroegen. Aan de oorlogssituatie in hun land valt niet te twijfelen, waardoor vorig jaar 7.000 Syrische aanvragen tot asiel een positief antwoord kregen. Deze mensen mogen in principe tot het einde van het conflict in België blijven, al zal vermoedelijk een groot deel zich ook definitief in België vestigen.

Bij de 15.500 vluchtelingen komen vermoedelijk nog zo'n 1.000 mensen via gezinshereniging. De aanvraag van 12.000 asielzoekers is niet aanvaard.

Daling aanvragen

Commissaris-generaal Dirk Van Den Bulck vermoedt dat volgend jaar beduidend minder vluchtelingen erkend zullen worden, alleen al omdat het aantal asielaanvragen in ons land de voorbije maanden fors is gedaald. "Het aantal aanvragen is meer dan gehalveerd ten opzichte van 2015, van bijna 45.000 aanvragen in 2015 naar slechts 18.700 vorig jaar."