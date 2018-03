Rechterlijke macht komt opnieuw op straat tegen regeringsbeleid

Op dinsdag 20 maart zullen de magistraten om 15.00 uur verzamelen op het Poelaertplein, voor het Brusselse justitiepaleis, om hun ongenoegen te uiten. 'De alarmkreet die drie jaar geleden geslaakt werd, is niet gehoord, de regering blijft hetzelfde nefaste beleid voeren', zegt Manuela Cadelli van de Association Syndicale des Magistrats (ASM).

'De regering blijft de wetgeving op de effectieven overtreden', zegt Cadelli. 'Het personeelsgebrek is op verschillende plaatsen in het land schrijnend, zoals bijvoorbeeld in Nijvel en Luxemburg. Plaatsen worden niet opengesteld, de wervingsreserve van magistraten is bijna opgebruikt en er wordt niets gedaan om de functie opnieuw aantrekkelijk te maken. De informatisering van justitie gaat er ook niet op vooruit, de computersystemen waarmee de rechtbanken moeten werken zijn nog steeds niet compatibel met die van de politie, aldus de magistrate.

'Bij de politie zijn alle dossiers digitaal, maar alles moet afgeprint en opnieuw ingescand worden voor wij de dossiers kunnen gebruiken, en daar hebben we gewoon het personeel niet voor. Daarnaast blijft de regering overhaaste en slecht voorbereide wetten produceren, waarvan er al een aantal vernietigd zijn, zoals de hervorming van de assisenprocedure', vervolgt Cadelli. 'Dat zorgt voor grote juridische onzekerheid. Ook de toegang tot justitie voor de gewone burger wordt steeds moeilijk gemaakt, door de verhoging van de griffierechten en de beperking van de rechtshulp. Er zijn nu 25 procent minder pro deo-advocaten dan enkele jaren geleden. En dan is er nog een nieuwe besparing vantwee procent op justitie aangekondigd. De situatie is meer dan ernstig, we moeten vechten voor de democratie, voor de kwaliteitsvolle openbare dienst die justitie zou moeten zijn.'