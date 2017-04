Reacties ontslag Rachida Lamrabet: 'Van mening verschillen, het mag blijkbaar niet meer'

Het ontslag van schrijfster en juriste Rachida Lamrabet begon met de kortfilm die ze maakte voor een internationaal theaterproject over privacy, onder auspiciën van theaterhuis KVS. In Deburkanisationverdedigde Lamrabet het recht om de boerka te dragen. 'Door het boerkaverbod is het in België zelfs bij wet bepaald: vrouwen moeten zich laten zien', zei Lamrabet daarover in het fel bekritiseerde interview met Knack. 'Ik weet het: een boerka is choquerend. En ik vind dat gewaad ook niet aangenaam om naar te kijken. Maar wat ik al dan niet aangenaam vind, is gelukkig niet de maat der dingen. Ik ben niet voor de boerka, maar ook niet voor een boerkaverbod. Zeker niet in een land dat de mensenrechten hoog in het vaandel zegt te hebben staan.'

Artistiek directeur van de KVS Michael De Cock reageert verontwaardigd op het ontslag van Lamrabet:

Op een volwassen, of zo nodig andere, manier van mening verschillen. Het gaat en mag blijkbaar niet meer. Quelle tristesse. #rachidalamrabet -- Michael De Cock (@Michaeldcock) April 2, 2017

Commentator bij De Tijd Rik Van Cauwelaert bekritiseert de beslissing van Unia-directrice Els Keytsman. Hij vergelijkt de beslissing om Lamrabet de laan uit te sturen met het recente ontslag van de Vlaams diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva, nadat Lyubayeva onder vuur kwam te liggen door Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA).

Els @keytsman neem zich zo te zien voor Liesbeth Homans...? https://t.co/0PUYCTzn6r -- Van Cauwelaert (@cauwelaert) 2 april 2017

Els @keytsman zou als eindverantwoordelijke beter de eer aan zichzelf houden en ontslag nemen. Onder haar bewind werd Unia een puinhoop. -- Van Cauwelaert (@cauwelaert) April 2, 2017

Columnist en activist Dyab Abou Jahjah, die het nieuws als eerste bekend maakte via Twitter en het kort daarna weer verwijderde, herinnert eraan dat Unia na het interview met Lamrabet in Knack scherpe kritiek te verwerken kreeg van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir(N-VA):

Vlaams N-VA-parlementslid Annick De Ridder noemt het ontslag van Lamrabet dan weer 'logisch':

Logisch. Opinies die haaks op onze wetgev. staan (verwerpen boerkaverbod,..) mr wel conform die wetten zaken mtn beoordelen? #lamrabet #unia https://t.co/LjryVqtwzy -- Annick De Ridder ? (@AnnickDeRidder) April 2, 2017

Volgens advocaat Anthony Godfroid bracht de boerka-uitspraak van Lamrabet in Knack de onpartijdigheid van haar werkgever Unia in het gedrang:

@melkhalf @maartengoethals haar extreme mening bracht reputatieschade toe aan haar werkgever met schijn van partijdigheid UNIA tot gevolg. -- Anthony Godfroid (@AnthonyGodfroid) April 2, 2017

Sociologe Nadia Fadil ziet in het ontslag van haar goede vriendin een heksenjacht door de N-VA:

Journaliste Saskia Van Nieuwenhove wijst er dan weer op dat Lamrabet in theorie beschermd zou moeten zijn door het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens: