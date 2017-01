Radicaliseringsexpert Christophe Busch: 'Van elke 100 terroristen zul je er 10 à 20 deradicaliseren'

Volgens de Staatsveiligheid zitten vandaag in de Belgische gevangenissen ongeveer 450 gedetineerden die de gewelddadige jihad of de radicale islam aanhangen. De meesten van hen komen vroeg of laat op vrije voeten, maar ons land heeft voor hen geen doordacht exitprogramma, in tegenstelling tot Duitsland of de Scandinavische landen. Om die leemte op te vullen, richtte Christophe Busch, die als criminoloog lang werkte met psychisch gestoorde daders van zware misdrijven en het gevangeniswezen door en door kent, Ufungu op. Dat is een netwerk van individuele experts die zich over radicalisering en polarisatie buigen in alle betrokken private en publieke diensten. Samen willen ze een exitprogramma uitwerken om geradicaliseerden therapeutisch te begeleiden. 'Om niet afhankelijk te zijn van één departement, kiezen we voor een publiek-private samenwerking.' Daarover is Ufungu nu in gesprek met politieke verantwoordelijken.

...