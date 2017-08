'Radicalisering kleuters': Commissie voor bestrijding van gewelddadige radicalisering samengeroepen

Sminate, die zelf voorzitter is van de commissie, is naar eigen zeggen 'geshockeerd'.

In een school in Ronse slaan de leraren alarm omdat er kleuters onder invloed lijken te staan van een extremistische stroming binnen de islam, zo schrijft Het Laatste Nieuws op basis van een intern verslag van de school. Kinderen zouden er klasgenoten 'ongelovigen' en 'varkens' noemen en 'bewegingen maken met de vinger aan de keel'. De directeur van scholengroep 21, waar de kleuterscholen Dr. Ovide Decroly in Ronse deel van uitmaken, spreekt van 'een storm in een glas water'.

Commissie

'Uiteraard is dit iets wat kleuters van thuis mee krijgen want ze bedenken zulke uitspraken niet zelf. De moslimgemeenschap, de ouders in de eerste plaats, moeten hun verantwoordelijkheid nemen, en onze normen en waarden meegeven', reageert Nadia Sminate.

De N-VA'ster wil dan ook de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering, die werd opgericht na de aanslagen in Parijs in november 2015, samenroepen. 'Voor het eerst wordt nu melding gemaakt van kleuters van dergelijke jonge leeftijd die eigenlijk extremistische haatspraak imiteren. Ik neem dit ernstig en wil het ook bespreken in het Vlaams Parlement', zegt ze.

Het parlementslid wil nu met de collega's overleggen wanneer de commissie bijeen kan komen en wie uitgenodigd moet worden. 'Zelf denk ik bijvoorbeeld aan enkele leerkrachten die hun ervaringen in de commissie kunnen toelichten. Misschien nodigen we ook minister van Onderwijs Hilde Crevits uit. Maar over de concrete timing en invulling van deze commissievergadering wil ik nog overleggen met mijn collega's', zegt ze.

Initiatieven

Op het kabinet-Crevits spreken ze van een 'vrij uitzonderlijk' verhaal. Woordvoerster Katrien Rosseel benadrukt verder dat er verschillende initiatieven lopen om scholen waar nodig te begeleiden. Zo is er sinds januari 2015 binnen het departement onderwijs een aanspreekpunt deradicalisering, dat scholen kunnen consulteren voor vragen over radicalisering maar ook voor meer informatie rond beveiliging op school of over hoe om te gaan met islamitische leerlingen. Ook elke CLB-koepel heeft interne aanspreekpunten.

Verder is er ook het Netwerk Islamexperten, waar scholen kunnen aankloppen voor meer informatie over de islam, de oorzaak van radicalisering en de manieren waarop dit kan worden aangepakt. Coördinator Khalid Benhaddou gaat langs bij scholen met specifieke vragen en gaat soms ook in gesprek met individuele leerlingen waarvan vermoedens over radicalisering bestaan. Het Netwerk kreeg intussen al 481 vragen, vooral informatief en preventief van aard.

Tot slot is er het Connect-project, dat zich focust op het verhogen van de weerbaarheid bij leerkrachten, student-leerkrachten en scholen. Hier gaat het vooral om een preventief verhaal.

Minister Crevits benadrukt dat preventie verder moet gaan dan enkel het aanbod rond radicalisering, en wijst op het belang van een naschoolse bezigheid voor kinderen, 'waardoor ze niet op straat hangen.' 'Dergelijke projecten kunnen een eerste opstap bieden. Eind dit jaar plannen we een projectoproep om daarover bepaalde projecten op te zetten', klinkt het.