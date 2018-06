09.15 uur: nieuwe gast

Gino Ivens, campusverantwoordelijke van De Grubbe, staat aan het sas bij de ingang te wachten op een nieuwe 'gast'. Enkele minuten later stapt de 15-jarige H. uit Gent schichtig uit de politieauto. De geboeide jongeman is onrustig. 'Hoelang moet ik hier blijven? Ik wil terug naar huis. Die jeugdrechter is een smeerlap.' Gino heeft het al zo vaak gehoord en probeert de jongeman te kalmeren.

...