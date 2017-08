Privacycommissie slaat alarm over gegevensbescherming betalingsverkeer

Het bedrijf maakt deel uit van de Atos-groep en levert onder meer het informaticasysteem om betaalkaarten uit te geven. Het verwerkt verder ook de machtigingen voor financiële verrichtingen, stelt callcenters ter beschikking om kaarten te blokkeren, en neemt de technische afhandeling van klachten voor zijn rekening.

In 2013 heeft Worldline een aantal van die diensten uitbesteed aan onderaannemingen van de Atos-groep buiten Europa. De voorzitter van de Privacycommissie, Willem Debeuckelaere, zegt in een interview met Knack dat de bescherming van persoonsgegevens bij die uitbesteding onvoldoende contractueel gewaarborgd is: 'Misschien moet het maar al eens gedaan zijn met al die wilde outsourcing.'

Sarah Thomas, woordvoerster van Worldline, benadrukt in een reactie dat ze 'nooit een veilgheidsprobleem of gegevenslek' hebben vastgesteld. Ook Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, benadrukt dat 'niemand schade heeft geleden'.