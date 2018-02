Prins Laurent wil openbare procedure over intrekking dotatie

Daardoor heeft de conferentie van voorzitters woensdag nog geen beslissing genomen over de procedure die de Kamer zal volgen. Het punt prijkt volgende week opnieuw op de agenda.

Eind vorig jaar besliste de regering-Michel 15 procent van de dotatie van prins Laurent in te houden. Het gaat om een sanctie omdat de prins zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig was op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger op de Chinese ambassade. In het verleden werd de prins ook al op de vingers getikt omdat hij buiten de lijntjes kleurde.

Ditmaal is het echter de eerste keer dat daar ook een financieel gevolg aan wordt gekoppeld. Dat is mogelijk door het sanctiemechanisme in de wet van 27 november 2013, die de dotaties aan het koningshuis regelt.

Formeel gaat het om een "voorstel" van de regering aan het parlement, dat de beslissing concreet moet goedkeuren. De prins liet echter verstaan dat hij zich in het parlement wil verdedigen tegen de intrekking, die zou neerkomen op 46.000 euro.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke zoekt al een tijdje naar een manier om aan die wens tegemoet te komen. Op tafel lag de piste om een soort ad hoc commissie in het leven te roepen, waar de prins of zijn advocaat zijn verhaal zou kunnen doen, en nadien een zitting in de plenaire Kamer.

Een andere vraag was of die zittingen openbaar moeten plaatsvinden of achter gesloten deuren. De verwachting was dat de conferentie van voorzitters woensdag knopen zou doorhakken. Dat gebeurde echter niet.

De advocaat van de prins gaf in een brief aan de Kamer aan niet achter gesloten deuren te willen vergaderen. Voorzitter Bracke zal daarom juridisch advies inwinnen over die vraag, waardoor het punt volgende week opnieuw op de agenda zal staan.