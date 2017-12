Premier schort terugsturen Soedanezen op tot onderzoek duidelijkheid verschaft

De eerste minister werd er door negen fracties aan de tand gevoeld over de berichten over Soedanezen die bij hun terugkomst in hun land zouden zijn gefolterd. Daarbij wordt vooral ingezoomd op de rol van de identificatiemissie die vanuit Soedan naar ons land kwam om Soedanezen te identificeren onder de migranten die in de buurt van het Maximiliaanpark en het Brusselse Noordstation optrokken.

Premier Michel had woensdag al aangekondigd dat er een onderzoek zou komen naar de feiten en dat de vluchten naar Khartoem tot eind januari zouden worden opgeschort. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had woensdag echter ook al laten vallen dat er tot dan sowieso geen repatriëringen van Soedanezen geprogrammeerd staan.

De premier maakte donderdag tijdens het vragenuurtje duidelijk dat die timing voor hem geen rol speelt: zolang het onderzoek naar de verhalen loopt, komen er geen repatriëringen. Het kernkabinet zal vrijdag de contouren van dat onderzoek vastleggen, kondigde de premier aan. Hij hoopt wel in januari resultaten te hebben.

De premier ging daarmee in tegen Kamerlid Sarah Smeyers, de partijgenote van Francken. Zij had voor de tussenkomst van de premier onderstreept dat de Soedanezen transitmigranten waren die illegaal in ons land verbleven en geen asielaanvraag hadden ingediend. Smeyers raakte op dreef en riep de premier op de maand januari te gebruiken om de situatie te onderzoeken. 'We mogen niet meer tijd verliezen dan nodig. We mogen geen verkeerd signaal uitsturen dat we ons terugkeerbeleid terugschroeven op basis van geruchten.'

De tussenkomst schoot bij coalitiegenote Nahima Lanjri (CD&V) in het verkeerde keelgat. 'Wij moeten op voorhand zorgen dat die mensen geen risico lopen. Opschorten is de enige juiste beslissing, hoe moeilijk sommigen dat ook vinden. Eind januari of eind juni, neem de tijd die nodig is. U moet zich niet de les laten spellen', aldus Lanjri, die opmerkte dat de premier antwoordde in naam van de hele regering.

Wouter De Vriendt (Groen) richtte zich tot Smeyers en vroeg hoeveel rapporten over de mensenrechten in Soedan ze nog nodig heeft. 'Alles kan en alles mag voor u. Ik ben gedegouteerd door uw tussenkomst', luidde het. Staatssecretaris Francken zelf aanhoorde de discussie vanop de regeringsbanken, maar kwam zelf niet tussen.

Francken zelf reageerde eerder verbaasd op het feit dat premier Michel de uitwijzingen in januari niet meer mochten plaatsvinden. 'Hij moet niet zeggen dat er geen repatriëringen zullen zijn, want er zijn er geen gepland.' Francken vindt de uitspraken van Michel 'niet correct'. 'De insinuatie dat er geen repatriëringen zouden zijn tot eind januari, is absurd, want er zijn geen gepland.'