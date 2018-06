Premier Michel en minister Vandeput kibbelen over F-16-vervanging

Een week nadat Michel het voorstel van Frankrijk voor de vervanging van de F-16's een nieuwe kans gaf, gooit Vandeput in een interview met De Morgen de deur weer dicht. 'Je kunt niet doen alsof de Fransen in de procedure zitten', zegt hij.

De N-VA-minister sprak zich al meermaals uit tegen de aanpak van de Franse groep Dassault, die de Rafale buiten de procedure om probeert te verkopen aan België. De twee andere kandidaten, de F-35 van Lockheed Martin en de Eurofighter van Airbus, volgen wel de officiële procedure. De Fransen stellen in plaats daarvan een soort partnership voor waarin ons land samen met Frankrijk en Duitsland kan werken aan de Europese gevechtsvliegtuigen van de toekomst. België zou daarbij ook het Franse vliegdekschip mogen gebruiken.

Het kernkabinet verraste vorige vrijdag met de beslissing dat naast de F-35 en de Eurofighter ook een verlenging van de F-16's én het Franse voorstel in overweging worden genomen.

'Uitgesloten', zegt Vandeput in de krant. 'Laat ons zeggen dat de zaken op die persconferentie anders zijn overgekomen dan hoe we ze op voorhand besproken hadden. We gaan ook de levensduurverlenging niet herbekijken. Dat heeft de oppositie ervan gemaakt', klinkt het.

Het kabinet van premier Michel reageerde meteen. 'De regering houdt zich aan die afspraak,' klinkt het. 'De beslissing wordt in de schoot van de regering genomen, en nergens anders.'

'Op één lijn'

Minister Vandeput is het daarmee eens, zegt hij op zijn beurt. 'De beslissing ligt uiteraard bij de regering. Premier Michel zei eigenlijk wat de minister zelf altijd heeft gezegd, namelijk dat alle elementen worden meegenomen naar de ministerraad.'

In De Ochtend op Radio 1 zei de minister dat het interview in De Morgen geen boodschap aan de premier was, maar dat hij de 'puntjes op de i' wilde zetten nadat het Franse Dassault de afgelopen week een heuse promocampagne was gestart. 'We gaan die informatie inderdaad bekijken, maar dat kan niet meer binnen de officiële procedure, want dit is niet het soort voorstel dat we gevraagd hebben. Ik ben de bewaker van die procedure. Als we de fouten van het verleden niet meer willen maken, moeten we toch voorzichtig zijn.'

De minister zit 'absoluut' op één lijn met de premier', klonk het.