Politie wil al uw ritten één jaar bijhouden

Het verbinden van de camera's laat toe om een overzicht te krijgen van verplaatsingen. De Privacycommissie heeft echter grote bedenkingen bij de wet waar de minister al sinds 2016 aan werkt.

De bedenkingen van de Privacycommissie gaan voornamelijk over de opslag van gegevens die camera's met nummerplaatherkenning verzamelen. Welke auto waar en wanneer opduikt, wordt een jaar bewaard in onder meer 'technische databanken' op lokaal niveau. 'Door dergelijke gegevens massaal gedurende een jaar bij te houden in technische databanken, zowel lokaal als federaal, en door die databanken dan ook nog eens aan elkaar en aan andere databanken te koppelen, kunnen de facto bepaalde bewegingspatronen van personen worden achterhaald', klinkt het. 'Dat heeft een impact op de privacy.'

Caroline De Geest, juriste bij de Privacycommissie noemt het zelfs 'massasurveillance'. De wet die nu voorligt is volgens de commissie een schending van de privacy. Bij Jambon valt te horen dat ze gaan bekijken wat ze met deze 'specifieke bedenkingen' kunnen doen.