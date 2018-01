Pol Van Den Driessche doet gooi naar burgemeesterssjerp: 'Als "DSK van Vlaanderen" moet je niet op zoek naar een nieuwe job'

Pol Van Den Driessche wegplukken bij VTM en met hem een gooi doen naar het burgemeesterschap van Brugge, de derde grootste stad van Vlaanderen. Dat was eind 2011 het idee van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Maar getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag doorkruisten dat plan. Gebrandmerkt als de 'DSK van Vlaanderen' moest Pol Van Den Driessche een stap opzij zetten. 'Dan kan je ze op je twee handen tellen, de vrienden die je blijven steunen, die je in de ogen kijken en zeggen: je hebt allicht dingen fout gedaan, maar bent geen crimineel. Dat Bart me als communicatieadviseur aan boord hield, vergeet ik nooit. Hij heeft zelfs mijn vrouw Katrien gebeld, op haar werk.'

...