Plastic in blauwe pmd-zak voor 84 procent gerecycleerd

Het onderzoek, dat besteld werd door minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem (MR), focust op de problemen die de sorteercentra ondervinden bij de verwerking van de 16 procent plastic dat niet gerecycleerd kan worden.

De negen Belgische sorteercentra verwerken jaarlijks zowat 157.000 ton pmd dat met de blauwe zak wordt opgehaald. Naar schatting 132.000 ton daarvan, ofwel 84 procent, wordt gerecycleerd. Maar niet al het plastic dat in de blauwe zak terechtkomt, kan hergebruikt worden.

Dat komt onder meer door sorteerfouten en niet-efficiënte sortering, maar vaak ligt dat ook aan de plastic verpakkingen zelf. Coberec-GO4CIRCLE contacteerde de verschillende recyclagecentra en vroeg hen welke problemen ze ondervinden.

Belangrijkste hinderpunt zijn verpakkingen die gefabriceerd zijn uit verschillende materialen, bijvoorbeeld blikjes uit plastic met een metalen bovenkant en chipszakken, die een aluminiumlaag hebben. Die verpakkingen kunnen niet handmatig gescheiden worden. In plaats van gerecycleerd te worden, komen ze dus bij het restafval terecht. Op nummer twee staan gekleurde petflessen. Lichte kleuren die courant gebruikt worden, vormen normaal geen probleem. 'Maar voor gekleurd pet geldt dat hoe homogener de afvalstroom is, hoe groter de hoeveelheden en dus hoe eenvoudiger de recyclage.'

Een derde probleem is de zogenaamde 'sleeve' of het omhulsel van de fles. Als die de flacon volledig bedekt, dan kan de sorteermachine het materiaal van de fles zelf niet detecteren. Hetzelfde is het geval voor zwarte flessen: ook hier wordt de kleur niet gedetecteerd door de sorteermachine. Ook de vorm van de fles kan soms een moeilijkheid zijn: ronde flesjes bijvoorbeeld kunnen moeilijk worden samengedrukt.

Als zevende punt halen de recyclagecentra aan dat fabrikanten de samenstelling van de flessen veranderen en daar niet over communiceren. En tot slot: de toenemende complexiteit van verpakkingen.

De studie is nog maar het eerste luik van een hele reeks die de regering bestelde. De komende drie jaar komen nog twaalf luiken aan bod, onder meer over glas, textiel en elektronica. 'Deze studie zal de basis vormen voor een brede dialoog die de komende dagen met de producenten en consumentenvertegenwoordigers zal worden gestart om maatregelen ten uitvoer te leggen om het productontwerp te verbeteren en de hoeveelheid verpakkingsafval te verminderen', luidt het.