Piloten willen erkenning als zwaar beroep

Piloten konden lange tijd met pensioen op 55 jaar, maar enkele jaren geleden werd hun pensioenleeftijd verhoogd tot 65 (en later 67) jaar, weliswaar met een ruime overgangsperiode voor de huidige piloten, schrijft De Tijd. Mits een erkenning als zwaar beroep zouden ze toch vroeger met pensioen kunnen. Zo'n erkenning zou gelden voor werknemers van onder meer Brussels Airlines en TUI.

Volgens Filip Lemberechts van de liberale vakbond vallen piloten binnen de criteria die de regering onlangs vastlegde voor zware beroepen (fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk, met stress als verzwarend element). 'De piloten werken in kleine ruimtes, vaak op afstand, kampen met veel vermoeidheid en werken zowel overdag als 's nachts', aldus de vakbondsman aan De Tijd. Dat piloten goed verdienen, speelt volgens hem geen rol bij een erkenning als zwaar beroep.

De criteria zijn wel vastgelegd, maar de regering-Michel is er nog niet uit hoe die in te vullen. De sociale partners moeten nu een voorstel doen welke beroepen precies aan de criteria voldoen. Minister Bacquelaine laat zich liever niet uit over de vraag van de piloten. 'Laat het sociaal overleg eerst zijn werk doen', zegt zijn woordvoerder aan De Tijd.