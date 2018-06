Pieter De Crem: 'Ik ben ervan overtuigd: de F-35 is de beste aankoop'

Als gewezen minister van Defensie en jarenlang lid van de Kamercommissie Defensie kent De Crem het dossier van de aankoop van de nieuwe straaljagers van naaldje tot draadje, en hij heeft er nog altijd een eigen mening over. Die is niet veranderd nadat premier Charles Michel (MR) op vrijdag 15 juni de ministerraad ervan overtuigde om bijkomende studies te doen naar de F-35 (van de Amerikanen) en de Rafale (van de Fransen).

'Eerlijk gezegd snap ik het niet', zegt De Crem: 'In 2014 is al beslist, in de schoot van de regering-Di Rupo, om de F-16's níét te moderniseren. Ook de regering-Michel stipuleerde in haar regeerakkoord nog eens uitdrukkelijk dat we de F-16's willen vervangen. De geïnteresseerden kregen een bestek, waarop bleek dat er nog twee kandidaten waren: de Eurofighter en de F-35. De Fransen van Dassault lieten weten dat ze niet meer wilden meedoen. Ze wilden iets totaal anders voorstellen, het beste toestel van de wereld, ze beloofden ons "monts et merveilles", gouden bergen: een toestel dat nog niet bestaat.'

'Ik zal het nog eens duidelijk zeggen: de Fransen hebben zich búíten de procedure gezet. Als je de belastingbetaler op kosten wil jagen, moet je maar voor de Rafale kiezen. Dat zou de geloofwaardigheid van ons land op elk vlak aantasten.'

Premier Charles Michel (MR) laat al enige tijd zijn voorkeur blijken voor de Rafale. Hij wil dat die optie ook opnieuw wordt bestudeerd. Zou het kunnen dat België straks twee toestellen aankoopt: de F-35's voor de vliegbasis van Kleine-Brogel, de Franse Rafales voor die van Florennes?

De Crem: Dat zou natuurlijk een prachtige Belgische oplossing zijn, politique à la belgo-belge. Maar 'interoperationaliteit' is de hoeksteen van de militaire alliantie waarin we werken: NAVO-landen moeten met elkaar kunnen samenwerken. En daarmee spoort de Rafale-F-35-oplossing helemaal niet. Ze zal ons op kosten jagen, en wat krijgen we ervoor? Want dat wil ik toch nog eens benadrukken: er ís geen Rafale. Dat toestel bestáát nog niet. De Rafale is een project. Ik ben ervan overtuigd: militair is de F-35 de beste aankoop. En eerlijk gezegd: ik ken ook veel socialisten op Defensie die dat zeggen.

De Fransen voeren de druk wel op.

De Crem: Met welke argumenten? In mijn ogen is dit geen Frans maar vooral een Vlaams dossier. Als er de voorbije decennia geen F-16 was geweest, hadden we in Vlaanderen nooit een eigen luchtvaartindustrie uit de grond kunnen stampen: ik kan me niet inbeelden dat de Vlaamse regeringspartijen dat primordiale punt niet opnieuw in ogenschouw nemen bij de beslissing om de F-16 te vervangen. Voor de Vlaamse luchtvaartsector is de F-35 ongelofelijk belangrijk.