Philippe De Backer (Open VLD): 'Ik bekijk Antwerpen door de ogen van mijn driejarige dochter'

Philippe De Backer (Open VLD) is bijna één jaar staatsecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee. Hij wil de strijd tegen fraude nog opvoeren - 'wij werven 100 extra inspecteurs aan' -, de Privacycommissie versterken met het mandaat om boetes uit te schrijven én belooft zijn verantwoordelijkheid te zullen opnemen in Antwerpen als de kiezer dat vraagt: 'Ik bekijk Antwerpen door de ogen van mijn driejarige dochter.'

Philippe De Backer (Open VLD) is bijna één jaar geleden zijn partijgenoot Bart Tommelein opgevolgd als staatsecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee. Hij is tevreden met zijn werk: 'Ik heb een drietrapsraket beloofd: een lastenverlaging, een administratieve vereenvoudiging en verhoogde pakkans voor fraudeurs. Na een jaar blijkt dat we de strijd tegen de sociale dumping aan het winnen zijn. Er komen jobs bij in de bouw en het transport.' De Backer verklaart dat met de taks shift van de regering-Michel, maar ook door de hervormingen bij zijn inspectiediensten en administratieve vereenvoudigingen: 'Ik heb de hoofden van acht overheidsdiensten bij elkaar gebracht - van de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) over de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) tot de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - en hen een grondige analyse laten maken. Daaruit destilleerde ik tien werkpunten, van digitalisering tot een nauwere samenwerking met justitie. Die zijn we nu een voor een aan het afwerken.' Opvallend: de liberaal De Backer werft nog mensen aan voor zijn inspectiediensten. Van de 100 extra inspecteurs die hij wil (hij heeft er al zo'n 1.000-tal) zijn er al 50 aangeworven.

...