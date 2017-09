Peter Dedecker (N-VA): 'Een wissel van de macht in Gent is nodig'

In de Kamer is N-VA'er Peter Dedecker een apart figuur. Er zijn niet veel parlementsleden die op de middelbare school technisch onderwijs hebben gevolgd. Er zijn er ook niet veel die daarna burgerlijk ingenieur werden, en als wetenschapper voor de politiek kozen. Er zijn er nog minder die als nieuweling in het parlement een minister tot ontslag dwongen: Dedecker deed dat in 2013 met minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V), die zichzelf helemaal had vastgereden in het Arcodossier.

...