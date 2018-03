Performancekunstenares van podium gesleurd op TEDxBrussels

De Robertis veroorzaakte eerder al ophef met haar persoonlijke invulling van verschillende schilderijen. Zo bootste ze vier jaar geleden het werk 'L'Origine du Monde' van Gustave Courbet in levende lijve na. Dat deed ze door enkel gekleed in een gouden jurkje en met gespreide benen voor het schilderij in het Musée d'Orsay te gaan zitten. Toen de kunstenares niet wilde ophouden met het exposeren van haar vagina, liet het museum de zaal ontruimen. Dergelijk kunststukje herhaalde ze nog eens in dat museum, voor de Olympia van Manet en vorig jaar in het Louvre, voor de Mona Lisa.

'Het openen van mijn vagina, is het openen van mijn mond'

'Het openen van mijn vagina, is het openen van mijn mond', legde de feministe uit op haar performance-act op TEDxBrussels, maandagavond in BOZAR. Daarbij toonde ze beeldmateriaal van haar vroegere optredens, maar in Brussel hield ze wel haar kleren aan. Toch werd haar performance, die bestond uit een choreografie en een feministische aanklacht tegen censuur, vroegtijdig stopgezet door de organisatie van TEDxBrussels. De Robertis werd hardhandig van het podium gesleurd, waarbij ironisch genoeg wél haar borsten ontbloot werden.

Geroezemoes weerklonk in de zaal. 'Was dit een deel van de act?' Een vertegenwoordiger van TEDxBrussels kwam zijn excuses aanbieden voor wat het publiek zonet te zien had gekregen. 'Dit was geen grap' werd meegedeeld aan de 1.500 aanwezigen.

Na afloop kwam de politie ter plaatse. Een woordvoerder bevestigde aan De Morgen dat er onenigheid was tussen de organisatoren en de artieste, dat ze de twee partijen uit elkaar moest halen en dat er een pv voor slagen en verwondingen werd opgesteld.

Vrijheid van meningsguiting

Tijdens en na het evenement wenste de organisatie van TEDxBrussels geen commentaar te geven over de beweegredenen achter de interventie. Volgens bronnen op Twitter zou De Robertis met de organisatie afgesproken hebben om geen beeldmateriaal van haar vroegere performances te tonen en werd ingegrepen omdat die belofte geschonden werd.

Ketchum, het pr-bureau dat het evenement sponsort en de communicatie ervan verzorgt, distantieert zich. "TEDxBrussels is per definitie een evenement waarbij vrijheid van meningsuiting een topprioriteit zou moeten zijn. Door De Robertis uit te nodigen werd het podium gegeven aan een artieste die zich al vaak geuit heeft tegen censuur. Of er nu een contract verbroken werd of niet, we zien geen excuus om iemand met geweld van het podium te halen, tenzij die iemand een bedreiging vormt. Dit was hier duidelijk niet het geval."

Brave New World

De editie van TEDxBrussels, een evenement met sprekers over technologie en innovatie, stond dit jaar volledig in het teken van 'Brave New World'. In deze dystopische sciencefiction-roman worden kinderen in proefbuizen gekweekt, heeft seks enkel een commercieel nut en wordt 'baren' als een taboe gezien. De uiteenzetting van De Robertis, die handelde over censuur en over de manier waarop onze samenleving met het vrouwelijk lichaam omgaat, paste daar perfect in. De manier waarop ze de mond gesnoerd werd door de organisatie van TEDxBrussels, ironisch gezien ook.