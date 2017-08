Pensioenen bedreigen budget van gemeenten

De verenigingen die de lokale Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden vertegenwoordigen, werden in mei op de hoogte gebracht door de Federale Pensioendienst dat de betaling van de pensioenen vanaf november 2017 in het gedrang komt. De Federale Pensioendienst vond een oplossing: de betaling van de responsabiliseringsbijdragen die de gemeenten betalen, is met een jaar vervroegd en moet maandelijks gebeuren.

De gemeenten halen immers meer uit het systeem dan dat ze ertoe bijdragen. Op korte termijn zal die oplossing geld in het laatje brengen. Daarnaast wordt ook de solidariteitsinspanning die een derde van de gemeenten bij het fonds de komende zes jaar moet leveren, tot 30 procent verhoogd. Dat zal ongetwijfeld wegen op de gemeentebudgetten, aldus de krant.