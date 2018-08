Patsy Sörensen en de strijd tegen mensenhandel: 'N-VA doet echt moeite voor ons'

Antwerpen-Linkeroever. Ergens in een van de vele identieke torenflats moet oud-burgemeester Bob Cools wonen. Onze chauffeur grijnst als de naam valt. Bob Cools, de man die Sörensen ooit in volle gemeenteraad vroeg of ze misschien de late shift had gedraaid toen ze met lichte vertraging haar zitje op 't Schoon Verdiep kwam innemen. Een goede verstaander had maar een half woord nodig. Patsy Sörensen kwam recht van kantoor in het Schipperskwartier. Van bij Payoke dus, destijds in de wandelgangen bekend als de hoerenvakbond.

...