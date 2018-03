Pascale Peraïta eist 280.000 euro van Samusocial en GGC

De advocaat van Pascale Peraïta bevestigde aan L'Echo dat de zaak vanaf volgende dinsdag wordt behandeld.

Peraïta was samen met de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS), van wie ze de rechterhand was, de spil in het Samusocial-schandaal. Beiden moesten vorig jaar ontslag nemen nadat aan het licht was gekomen dat ze zich persoonlijk hadden verrijkt met geld dat voor de daklozen bedoeld was.

In deze zaak worden de vzw Samusocial en de GGC (de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad) om ontslagvergoeding gevraagd voor het beëindigen van hete arbeidscontract dat liep van 2001 tot 2017. Het bedrag is door Peraïta vastgesteld op ongeveer 280.000 euro bruto, waar nog de premie bijkomt die Peraïta ontving van het OCMW.

Samusocial wordt gedagvaard als werkgever en de GGC, een Brussels politiek vehikel, omdat die, volgens Peraïta, Samusocial onder druk heeft gezet om haar te ontslaan.

De juridische procedure zou een jaar in beslag kunnen nemen.

Een speciale onderzoekscommissie van het Brussels Parlement rondde enkele weken geleden haar werkzaamheden over de affaire af. Het rapport eist de teruggave van 110.000 euro zitpenningen die Peraïta en Mayeur elk onterecht bij Samusocial opstreken.