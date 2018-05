Parket onderzoekt 12 pseudopsychologen

De zelfverklaarde coaches of therapeuten hebben geen basisopleiding psychologie. Twee noemen zich bijvoorbeeld hypnotherapeut en werken met een 'energetische' vorm van hypnose. Voor geen van de therapieën is er een wetenschappelijke basis. Toch geven de 'therapeuten' bijna allemaal aan dat ze depressies behandelen.

Advocate en specialiste medisch recht Jellina Buelens is zeer kritisch. 'Een coach die op zijn website zegt dat hij depressies behandelt, begeeft zich op gevaarlijk terrein. Een depressie is een erkende ziekte en dan overtreed je de wet.' De bal ging aan het rollen door een klinisch psycholoog, een huisarts en twee leden van Skepp, een actiegroep tegen pseudowetenschap. Samen onderzochten ze de websites van 63 personen. De dossiers met printscreens van die websites werden doorgespeeld aan de Provinciale Geneeskundige Commissies (PGC). Die overheidsinstantie is onder andere bevoegd voor het opsporen van onwettige uitoefening van de gezondheidszorg. De PGC's van Limburg en West-Vlaanderen speelden de dossiers door aan de parketten van Hasselt en Ieper. Er zijn nog tientallen gelijkaardige dossiers bekend bij overheid en gerecht, klinkt het.