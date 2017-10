Overleg over zware beroepen levert na kleine twee jaar onderhandelen niets op

Al bijna twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over wie wel dan niet een zwaar beroep uitoefent. Wie een zwaar beroep uitoefent, zou vroeger op pensioen kunnen. Op een finale bijeenkomst in het Nationaal Pensioencomité is beslist om een verdeeld advies uit te brengen over het dossier van de zware beroepen.

'We gaan akkoord om niet akkoord te gaan', klinkt het bij de sociale partners. Bonden en werkgevers onderhandelden over zware beroepen in de privésector. Er loopt ook overleg over zware beroepen in de publieke sector. Dat overleg loopt wel nog.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) bevestigt dat het gezien de veel te verregaande voorstellen van de vakbonden - 80 criteria - het niet haalbaar bleek om tot gezamenlijke oplossing te komen. 'Met 80 criteria zou quasi iedereen een zwaar beroep hebben', klinkt het bij de werkgeversorganisatie. 'Als de uitzondering evenwel de regel wordt, heeft iedereen een zwaar beroep en wordt de hervorming volledig uitgehold', aldus het VBO.

De werkgeversorganisatie ijvert om de algemene regel van 45 jaar te hanteren bij de uitwerking van het pensioen met punten. 'Pas nadien kunnen we aan de hand van objectieve criteria bepalen welke uitzonderingen er zo nodig kunnen bestaan.' Het VBO bepleit objectieve, meetbare en controleerbare criteria, zoals bijvoorbeeld gedurende lange tijd nachtwerk te hebben gepresteerd en waarvan is bewezen dat dit effecten kan hebben op de gezondheid.

Het is nu aan minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine om initiatief te nemen. Verwacht wordt echter dat hij dat initiatief maar zal nemen als het overleg over zware beroepen in de publieke sector achter de rug is. Anders zouden er verschillen kunnen ontstaan over de erkenning van een bepaald zwaar beroep tussen de publieke en de private sectoren, terwijl de inhoud van het werk hetzelfde is.