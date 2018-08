Oud-hoofdredacteur Kerk & Leven over vrouwonvriendelijk bijbelcitaat: 'We mogen niet té streng worden'

'Vrouwen, wees onderdanig aan uw man.' Dat weerklonk afgelopen zondag in de eucharistieviering op Eén. Het Bijbelcitaat schoot bij velen in het verkeerde keelgat. 'We mogen niet té streng worden', zegt Mark Van de Voorde, oud-hoofdredacteur van Kerk & Leven.