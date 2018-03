Oppositie wil uitleg over 'verdwenen 10 miljard euro' Libisch geld

De verzamelde oppositie wil tekst en uitleg van de regering over de 10 miljard euro aan bevroren Libische gelden die verdwenen zijn. 'We slaan een modderfiguur', stelde Dirk Van der Maelen (sp.a) donderdag in de Kamer. 'We staan internationaal opnieuw met de billen bloot. Waar is die 10 miljard euro naartoe?' Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is het geld echter nog steeds bevroren.