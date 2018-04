Oppositie eist uitleg over export naar Syrië: 'Verbazingwekkend dossier'

Knack onthult dat de douane drie Vlaamse bedrijven vervolgt voor de correctionele rechtbank van Antwerpen omdat ze geen passende vergunningen hebben voorgelegd bij de export van chemische producten van België naar Syrië. Een aantal van deze producten kunnen gebruikt worden bij de aanmaak van chemische wapens. Volgens de douane was er sprake van foute verklaringen van de bedrijven.

Eis

De Franstalige oppositie eiste in de Kamer meer informatie en kondigde aan vragen te zullen indienen aan de bevoegde ministers. 'Dit dossier is verbazingwekkend. Terwijl er een embargo geldt en er chemische aanvallen gebeuren in Syrië, vinden er herhaalde leveringen plaats,' zei Stéphane Crusnière (PS). 'Wie heeft dit toegestaan? Wie heeft gecontroleerd? Welke maatregelen werden ondernomen om te vermijden dat er nog door de mazen van het net glippen? Is het zeker dat er geen andere uitvoer via de Antwerpse haven zal plaatsvinden?'

Benoît Hellings (Ecolo) eist een actieplan van de federale regering terwijl voor Georges Dallemagne (CDH) een onderzoek noodzakelijk is.

Bij de minister van Buitenlandse Zaken wijst men erop dat zijn departement niet bevoegd is voor de controle op de uitvoer naar landen waarvoor een embargo geldt.