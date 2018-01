Operatie slak: 'Er is veel ongenoegen bij de treinbestuurders'

Met het oog op ontslag om naar de beter betalende privésector over te stappen, heeft een treinbestuurder van de NMBS deze week aan een slakkengangetje gereden. Verrast door de actie is de vakbond niet. 'Er is veel ongenoegen bij de treinbestuurders', aldus Luc Piens, topman van de spoorvakbond.

Een treinbestuurder liet deze week de trein van Bergen naar Luik met 37 minuten vertraging aankomen. De man wil zo snel mogelijk ontslagen worden, zo getuigt hij in meerdere kranten.

Hij heeft al een contract in de veel beter betalende privésector. Maar er is een probleem: bij de NMBS geldt een opzegtermijn van een jaar voor treinbestuuders. Met zijn 'operatie slak' hoopt hij zo snel mogelijk ontslagen te worden.

De NMBS bevestigt dat een trein tussen Bergen en Luik dinsdag met 37 minuten vertraging aankwam. 'Onaanvaardbaar. We gaan in gesprek met de betrokken treinbestuurder en gaan dit intern bekijken', aldus woordvoerder Dimitri Temmerman.

Bij de NMBS geldt inderdaad een opzegtermijn van een jaar voor treinbestuurders. 'Treinbestuurders volgen bij ons een opleiding die een jaar duurt. Dat is een hele investering. Bij ontslag moeten we een nieuwe treinbestuurder aanwerven, die ook een opleiding van een jaar moet krijgen. Vandaar de opzegtermijn', argumenteert de NMBS.

Signaal aan de directie

De vakbond kan zich niet vinden in de individuele actie van de werknemer. 'Een vreemde manier van werken die de dienstverlening aan de reiziger schaadt', oordeelt Piens. Anderzijds vindt hij het wel een signaal aan de directie. 'Er is veel ongenoegen bij de treinbestuurders. We betreuren dat die problematiek niet wordt aangepakt.' Door een tekort aan treinbestuurders kunnen die massaal hun verlofdagen niet opnemen, stelt Piens. Ook hun toekomstige pensioenregeling wordt onder de loep genomen. En er wordt gesleuteld aan de stelsels van deeltijds werken. 'Dat weegt op hun motivatie. Bovendien is het een erg zware job. Het is de klok rond werken.'

ACV bepleit daarom een mix aan maatregelen om de problematiek van het tekort aan treinbestuurders aan te pakken. Premies, bezoldiging en dienstroosters kunnen worden verbeterd, meent de spoorvakbond. De vakbond zegt ook gekant te zijn tegen de opzegtermijn van een jaar die de spoorwegmaatschappij heeft ingevoerd.

In 2017 hebben een tachtigtal treinbestuurders hun ontslag ingediend bij de NMBS, die dus in 2018 vertrekken. Dit jaar wil de NMBS er 317 aanwerven.

N-VA vraagt strenge reactie van NMBS

De NMBS moet streng reageren op de actie van de treinbestuurder. 'Dit is het opzettelijk belemmeren van het vlot spoorverkeer', zegt N-VA-Kamerlid Inez De Coninck. Het N-VA-Kamerlid noemt de actie 'een volledig misprijzen van de reizigers, de NMBS als werkgever en de belastingbetaler'.

De opleiding tot treinbestuurder kost zowat 75.000 euro. 'Na zo'n dure opleiding is het logisch dat de NMBS haar treinbestuurders niet zomaar laat vertrekken', aldus De Coninck. N-VA vraagt dat de spoorwegmaatschappij streng reageert. 'De NMBS mag dit niet ongestraft laten. Als ze dit blauw-blauw laat, zal de actie gekopieerd worden door anderen'. Nog volgens De Coninck is de actie mogelijk strafrechtelijk vervolgbaar. 'De treinbestuurder in kwestie belemmert doelbewust het vlotte treinverkeer. Dat is strafbaar volgens het strafwetboek. Particulieren krijgen bovendien, terecht, hoge boetes als ze het treinverkeer belemmeren. Bovendien misbruikt de persoon in kwestie gemeenschapsmiddelen voor zijn persoonlijk belang en toont hij niet de nodige loyaliteit die je van een werknemer mag verwachten'.