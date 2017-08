Op vijf jaar tijd dubbel zoveel spijbelende kinderen

Kinderen die meer dan 30 halve dagen spijbelen, krijgen in de statistieken het etiket 'problematisch afwezig.' In het schooljaar 2010-2011 waren dat nog 1.380 leerlingen, in 2015-2016 al 2.957 - een stijging met liefst 114 pct. Dat blijkt uit cijfers die sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe opvroeg bij Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

'In absolute cijfers gaat het om een kleine groep, maar ze is erg kwetsbaar', zegt professor Sociologie Bram Spruyt (VUB), die het fenomeen onderzoekt. 'Het gaat hier immers niet om moedwillige spijbelaars, maar om kinderen die thuisblijven door een moeilijke thuissituatie.'

Zowel Spruyt als Vandenberghe erkent dat de Vlaamse regering al maatregelen genomen heeft om het probleem aan te pakken. 'Maar toch gaat het de verkeerde kant op', zegt de sp.a-politicus. Hij vraagt Crevits om de inzet van zogenaamde brugfiguren te onderzoeken. Crevits gelooft in de rol van brugfiguren, maar maakt er geen middelen voor vrij.