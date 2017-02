Op vier jaar tijd dubbel zoveel afgeschafte bussen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen

In 2016 kwamen over heel Vlaanderen 16.800 bussen niet opdagen omdat er geen chauffeur was. In Antwerpen zijn de geschrapte ritten sinds 2012 quasi verdubbeld, in Oost-Vlaanderen gaat het bijna om een verdrievoudiging over dezelfde periode. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Björn Rzoska, Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement, aan Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Volgens het antwoord van de minister zijn er diverse redenen waarom ritten afgeschaft kunnen worden, maar de cijfers focussen specifiek op niet-gereden ritten door personeelstekort of een chauffeur die niet komt opdagen (bijvoorbeeld in geval van ziekte). In Antwerpen en Oost-Vlaanderen blijkt dat een groeiend probleem. Waren er in 2012 nog 4.992 afgeschafte busritten in Antwerpen, in 2016 klom dat cijfer naar 8.908. In verhouding tot totaal aantal busritten gaat het quasi om een verdubbeling: van 0,14 procent naar 0,26 procent.

In Oost-Vlaanderen tekent zich een nog sterkere stijging af: van 1.715 naar 4.392. Dat is procentueel bijna een verdrievoudiging - van 0,08 procent in 2012 naar 0,21 procent naar 2016.

Voor Björn Rzoska tonen de cijfers aan dat het beleid van Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts niet werkt. 'Hoe kan Weyts nu volhouden dat hij mensen wil 'verleiden' om de bus te nemen als in Antwerpen en Oost-Vlaanderen het aantal geschrapte ritten sinds zijn beleid is verdubbeld? Wachten op een bus die niet komt, niets is zo frustrerend.'

Voor de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen bleef het aantal geschrapte ritten de afgelopen vier jaar stabiel. Over heel Vlaanderen gaat het om een totaal van 16.800 bussen die niet uitreden.