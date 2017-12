Ook CM betaalt vanaf 1 januari consultatie bij seksuologe terug

Ook de Christelijke Mutualiteiten betalen vanaf 1 januari een consultatie van een volwassene bij de seksuoloog terug, als de hulpverlener voldoet aan de kwaliteitscriteria van de CM.

Dat is te horen in reactie op het initiatief van Bond Moyson om ouderen en mensen met een beperking hun consultatie bij een gespecialiseerde vzw terug te betalen. Ouderen en mensen met een beperking krijgen van de Oost-Vlaamse Bond Moyson voortaan 40 euro terugbetaald per consult bij de vzw Aditi.

Het gaat om een gesprek met een psycholoog of seksuoloog over de problemen die mensen ervaren om seksueel actief te zijn, en waarin naar praktische oplossingen wordt gezocht. Een van die mogelijke oplossingen is een bezoek aan huis van een seksueel dienstverlener, die tegen betaling intiem is met de persoon in kwestie.

Concurrent CM besliste eerder al om vanaf 1 januari sessies bij een psycholoog gedeeltelijk terug te betalen. Die tegemoetkoming bestaat nu al voor jongeren en wordt uitgebreid naar iedereen. Het gaat om 30 euro per sessie voor een jongere en 10 euro voor een volwassene. Voor personen met een verhoogde tegemoetkoming stijgt dat tot respectievelijk 45 en 15 euro.

'In die terugbetaling passen ook sessies bij een seksuoloog', zegt Steven Hermans van de CM. 'De voorwaarde is dat de therapeut voldoet aan onze kwaliteitscriteria. Naast de basisopleiding tot psycholoog vragen wij bijvoorbeeld aanvullende opleidingen en de aansluiting bij een beroepsvereniging.'

Bij de socialistische mutualiteiten is het voorlopig enkel Bond Moyson dat met de terugbetaling komt. Soms dient een afdeling met een dergelijk initiatief als pilootproject, maar dat is hier wellicht niet het geval.