Ongeruste luchthavengemeenschap pleit bij regering voor snelle oplossing

De voltallige luchthavengemeenschap - personeel, vakbonden, werkgevers, maatschappijen en vakverenigingen - heeft zich verenigd om beleidsmakers te sensibiliseren om snel tot een politiek akkoord te komen over de Brusselse geluidsnormen. Zonder akkoord, zo vrezen de verschillende partijen, dreigen maatschappijen Zaventem te verlaten, met groot jobverlies tot gevolg.

Een 50-tal mensen verzamelde om 8 uur op het Martelaarsplein aan het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Van daaruit trok de stoet naar het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort aan het Warandepark, en vervolgens naar het kabinet van premier Charles Michel even verderop aan de Wetstraat. De delegatie overhandigde bij Bourgeois alvast 18.350 handtekeningen en steunbetuigingen.

De groep met onder meer Kurt Callaerts (sectorverantwoordelijke ACV-Transcom), Hans Maertens (gedelegeerd bestuurder Voka) en Mario Coppens (voorzitter ACLVB) wil bij de verschillende regeringsleiders de nadruk leggen op de urgentie van het dossier en oproepen tot een politiek staakt-het-vuren, zodat er een politieke oplossing uit de bus kan komen.

'Het is bijzonder dat de vakbonden en de werkgevers in dit dossier aan één zeel trekken', aldus Voka-topman Maertens. Voor hem is snel een oplossing nodig om uit de impasse te geraken, 'anders dreigen carriers weg te trekken uit Brussels Airport'. De ongerustheid op de luchthaven is bijzonder groot dat er geen politieke oplossing komt, voegde hij toe.

'We zijn hier om de tewerkstelling te proberen garanderen. Het is een belangrijk dat we een gemeenschappelijk signaal geven', zei ook Mario Coppens, voorzitter van de liberale vakbond. 'we proberen de drie overheden te overtuigen hun spelletjes te stoppen.'