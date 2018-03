Onderweg met de kantoorbus: 'De balans tussen werk en privé in mijn leven is gevoelig verbeterd'

Vanaf 1 september zullen werknemers via negen filegevoelige trajecten in heel Vlaanderen met een kantoorbus naar hun werk in Antwerpen of Brussel kunnen rijden. Winkelketen Colruyt experimenteert al anderhalf jaar met zo'n bus - tot grote tevredenheid van haar werknemers. Knack stapte mee op in Gent.