Offerfeest: Antwerpen en Gent melden fors minder aanvragen voor onverdoofd slachten

Voor het Offerfeest, dat vrijdag start, laten Gentse moslims bijna de helft minder schapen onverdoofd slachten tegenover vorig jaar: 156 schapen zijn aangemeld voor onverdoofd slachten in Zottegem, tegen zowat 280 vorig jaar. Dat meldt de stad.

Onverdoofd slachten kan enkel in een erkend slachthuis. De Stad Gent en de inburgerings- en integratiedienst In-Gent werken hiervoor voor het derde jaar samen met het slachthuis Adriaens in Zottegem.

Op reis

'Het Offerfeest schuift elk jaar een tiental dagen naar voor op en sluit dit keer aan bij de zomervakantie,' legt communicatiemedewerker Arent Meirhaeghe van In-Gent uit. 'Nogal wat mensen hebben op reis anderen die het minder breed hebben, geld gegeven om in hun naam een schaap te slachten, of hebben een schenking gedaan aan een ngo.

Ook het kabinet van de Antwerpse schepen van Diversiteit Fons Duchateau (N-VA) wijst erop dat heel wat moslims het Offerfeest aan het eind van hun vakantie in hun land van herkomst vieren. 'Daarnaast is de belangstelling de voorbije jaren sowieso aan het afnemen. Men weet dat men stilaan moet zoeken naar alternatieven voor onverdoofd slachten', luidt het nog.

In Antwerpen zijn een dag voor de start van het Offerfeest bijna 2.400 slachtvergunningen aangevraagd door inwoners, om een dier te laten slachten in een erkend slachthuis. Driehonderd daarvan zijn voor slachtingen in slachthuizen buiten Antwerpen. Vorig jaar werd nog afgeklokt op 3.600 slachtvergunningen, meldt het kabinet van Duchateau, een derde meer dus.

Geen interesse

Zoals voorgaande jaren is er geen interesse voor het verdoofd slachten. Gentenaars die daarvoor kiezen, kunnen terecht op een tijdelijke slachtvoer in Londerzeel, maar daar zijn geen dieren aangemeld.

Gentse moslims kunnen ook een geslacht schaap, ram of rund aankopen in verschillende islamitische slagerijen in Gent.

'Alle voorbereidingen zijn getroffen om het Offerfeest dit jaar opnieuw vlot te laten verlopen', aldus Gents schepen van Welzijn en Gelijke Kansen Resul Tapmaz (SP.A). 'De Stad Gent werkt nauw samen met verschillende partners zodat de focus kan liggen op het familiale, solidaire karakter van het feest.'

De stad benadrukt nog dat alle vormen van thuisslachting ten strengste verboden zijn.

Wat mag en wat niet? Meer info op vlaanderen.be

Antwerpen is niet meer rechtstreeks betrokken bij de organisatie van het Offerfeest, aangezien ze zelf geen slachtvloeren meer voorziet. Zo is het slachthuis in de Lange Lobroekstraat dat donderdag nog een erkenning kreeg een privé-initiatief, benadrukt de stad.

'Wel blijven we openstaan voor gesprekken over de overgangsfase naar het nakende verbod op onverdoofd slachten, indien men zich akkoord verklaart met de wetgeving vanaf 2019', klinkt het op het kabinet van Duchateau. De stad buigt zich ook nog over de slachtvergunningen die inwoners moeten aanvragen als ze ergens een dier willen laten slachten.