Nog geen duidelijkheid na moord op agent in Spa

Het verhoor is opgeschort tot maandag, zo meldt het parket van Luik.

De politie was rond 2.00 uur ter plaatse geroepen door klanten van een café in Spa na een dispuut. Drie Nederlanders die bij het relletje betrokken waren, vertrokken eerst te voet en stapten nadien in een voertuig.

Een politiepatrouille besliste het voertuig te controleren. Maar een inzittende haalde een wapen boven en schoot een agent, hoofdinspecteur Amaury D., neer. De andere agent schoot terug, waarbij hij mogelijk Ivo T. verwondde. Die werd rond 9.30 uur opgepakt in Spa.

Het verhoor van de Nederlander zal maandag voortgezet worden. In de loop van de namiddag zal hij voor de onderzoeksrechter geleid worden.

De bestuurder van het voertuig reed eerst weg, maar stopte na enkele meters weer, in shock. Hij werd als getuige verhoord.

Koning Filip en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) hebben zondagnamiddag het politiecommissariaat van Spa bezocht.

De koning en de minister werden ontvangen door Joseph Houssa, de burgemeester van Spa, en provinciegouverneur Hervé Jamar.

'Het is heel belangrijk om dergelijke steun te ontvangen in zo'n moeilijke momenten. De politie vormt een grote familie', zei Houssa. Hij liet zich niet uit over het onderzoek naar de schietpartij.

De federale agenten die instaan voor de veiligheid tijdens de Formule 1-race in Francorchamps, brachten hun overleden collega hulde met een minuut stilte.