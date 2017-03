Nieuwe procedure voor debat in Federaal Parlement na incident rond Theo Francken

Beantwoordt de premier vragen over leden van zijn regering in de plenaire Kamer, dan moeten die leden daar voortaan bij aanwezig zijn. Tegelijk zullen ze zich wel mogen mengen in het debat. Dat hebben de fractieleiders in de Kamer woensdag afgesproken, na het incident vorige week rond de afwezigheid van staatssecretaris Theo Francken(N-VA).

Premier Charles Michel (MR) tikte Francken vorige week plenair op de vingers nadat hij Artsen Zonder Grenzen 'mensensmokkel ' had verweten. Francken zelf moest strikt genomen niet aanwezig zijn op dat moment en stuurde zijn kat, waarop Groen-fractieleider Kristof Calvo tevergeefs probeerde de N-VA'er alsnog naar de Kamer te laten sommeren.

Op de conferentie van voorzitters is nu afgesproken dat regeringsleden voortaan aanwezig zullen moeten zijn wanneer de eerste minister vragen beantwoordt over hen, meldt Calvo. 'Maar niet louter als getuigen ', beklemtoont CD&V-collega Servais Verherstraeten. Het betrokken regeringslid moet zich ook zelf in de debatten kunnen mengen.

Calvo had met zijn demarche vorige week trouwens heel wat kwaad bloed gezet bij zijn collega-fractieleiders. De groenen hadden immers vooraf ingestemd dat de vragen niet aan Francken maar aan de premier gesteld zouden worden. CD&V en Open Vld waren net zo min opgezet met de tweets van Francken, maar stemden uiteindelijk tegen het sommeren van de staatssecretaris omdat het nu eenmaal zo was afgesproken.

De kwestie zinderde woensdag naar verluidt nog wat na op de conferentie van voorzitters, waar sprake bleek van 'wat therapeutisch over-en-weer gepraat'. Naar verluidt had Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) daarbij ook voorgesteld om procedureslagen voor aanvang van het wekelijkse vragenuurtje te bannen, maar daarover bleken de meningen te verdeeld.