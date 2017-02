Nieuwe op de aarde lijkende exoplaneten ontdekt

Around a nearby, cold, small star we found 7 rocky Earth-size planets, all of which could have liquid water - key to life as we know it. pic.twitter.com/C2JWjDfBdK -- NASA (@NASA) February 22, 2017

Een team onder leiding van de ULg-astronoom Michaël Gillon had eind 2015 met de Trappist-telescoop in het Chileense La Silla een nieuw planetair systeem ontdekt. Ze vonden toen een ster, Trappist-1, die veel kleiner en kouder is dan onze zon. Daarrond zagen ze drie exoplaneten, die qua temperatuur en omvang vergelijkbaar zijn met de aarde.

Exoplaneten zijn planeten die zich buiten ons zonnestelsel bevinden. Maar met behulp van de Nasa-telescoop Spitzer hebben de astronomen intussen ontdekt dat er nog vier andere planeten rond Trappist-1 cirkelen, die eveneens qua afmeting vergelijkbaar zijn met onze planeet. De in totaal zeven exoplaneten werden, afhankelijk van hun afstand tot de ster, Trappist-1b, c, d, e, f, g en h gedoopt.

Drie van die zeven planeten bevinden zich volgens de wetenschappers in de "bewoonbare zone" van het exoplanetair systeem, namelijk op een afstand waar een rotsachtige planeet grote hoeveelheden vloeibaar water zou kunnen bevatten. "Ter vergelijking, ons zonnestelsel telt twee planeten met omvang van de aarde. Slechts één daarvan, onze planeet, bevindt zich in een bewoonbare zone. Met drie planeten die aan die voorwaarden voldoen, lijkt Trappist-1 een ongelooflijk rijk planetair systeem te zijn", zegt Michaël Gillon.

De onderzoekers zullen hun observaties voortzetten. Ze hopen binnenkort meer informatie te krijgen over de massa van de planeten en over het bestaan en de grootte van hun atmosfeer.

New record! We've found 7 Earth-sized planets around a single star outside our solar system; 3 in habitable zone: https://t.co/GgBy5QOTpK pic.twitter.com/NEavRSXDU2 -- NASA (@NASA) February 22, 2017

These 7 Earth-sized planets were seen by @NASASpitzer around a nearby, ultra-cool dwarf star called TRAPPIST-1: https://t.co/G9tW3cJMnV pic.twitter.com/Z6gvaH96Tz -- NASA (@NASA) February 22, 2017