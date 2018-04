Nieuwe burgerbeweging pleit voor decriminalisering van drugsgebruik

"Smart On Drugs Policy" moet zowat de Vlaamse tegenhanger van het Waalse "Stop 1921" worden en pleit voor meer preventie en zorg en voor het decriminaliseren van drugsgebruik.

De burgerbeweging wil dit najaar een startevenement organiseren met onder meer een politiek debat en hoopt op termijn te kunnen wegen op het federale beleid rond drugsgebruik. 'Het strafrecht is geen efficiënte manier om drugsgebruik terug te dringen, dat is al ten overvloede bewezen', zegt woordvoerder Steven Debbaut, criminoloog en voormalig hulpverlener. 'Repressie duwt gebruikers alleen verder op crimineel terrein, waar je er als overheid nog minder controle over hebt. Men zegt dat je dan mensen naar de hulpverlening kan dwingen, maar onderzoek wijst uit dat een interne motivatie om je te laten helpen beter is dan een externe. Bovendien ga je altijd jongeren hebben die willen experimenteren, bijvoorbeeld in het uitgaansleven, en door het huidige beleid is er geen kwaliteitscontrole mogelijk van de middelen die zij bemachtigen.'

De initiatiefnemers willen een zo breed mogelijk maatschappelijk debat creëren om tot een nieuw beleid te komen. 'Het is vreemd dat veel beleidsmensen en partijen niet willen kijken naar vaststellingen op het terrein of uit wetenschappelijk onderzoek', zegt Debbaut. 'Nederlandse scholieren gebruiken bijvoorbeeld minder cannabis dan Belgische, je kan daar niet naast kijken. In Portugal heeft men dan weer alle drugsgebruik gedecriminaliseerd en een flankerend beleid van educatie en zorg ingevoerd en zelfs de aanvankelijk grootste tegenstanders moeten daar nu toegeven dat dit werkt.'

De burgerbeweging heeft nog geen eigen website, maar werkt voorlopig nog via de Nederlandstalige versie van stop1921.be.