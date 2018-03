Nieuw rapport toont dat Voedselagentschap wel tijdig stappen ondernam tegen Veviba

Het federaal voedselagentschap FAVV staat al meer dan een week in het oog van de storm na onthullingen van fraude bij vleesverwerkend bedrijf Veviba, uit Bastenaken. Een van de meest opphefmakende elementen daarin is een lading bedorven vlees die in 2016 naar Kosovo geëxporteerd werd. Het vlees was ver voorbij de houdbaarheidsdatum, zou liefst twaalf jaar oud geweest zijn.

Het FAVV werd daarvan op de hoogte gesteld, maar moet zich sinds vorige week verweren tegen de kritiek dat het te laks zou gereageerd hebben en geen moeite had gedaan om gerechtelijke stappen te nemen. Maar een rapport van het FAVV zelf, waarin het voedselagentschap meer uitleg geeft over dat precieze dossier, spreekt dat tegen.

Uit de tijdslijn in het rapport, dat De Tijd kon inzien, moet alvast blijken dat het Voedselagentschap zijn werk heeft gedaan. Dit staat volgens de krant in het rapport te lezen:

Op 27 september 2016 meldden de Kosovaarse autoriteiten de veterinaire diensten in België dat de etiketten op een lading vlees van Veviba niet overeenstemden met de inhoud.

Op 30 september 2016 worden de diensten van het FAVV hiervan op de hoogte gebracht door de Belgische ambassade in Pristina.

Op 6 oktober 2016 wordt een pv van inbreuk bezorgd aan procureur Dimitri Gourdange van het parket van Luxemburg in Neufchateau.

Op 21 oktober wordt een gerechtelijk dossier geopend, waardoor het geheim van onderzoek moet worden gerespecteerd.

Op 10 maart 2017 komt er op vraag van het FAVV een vergadering met de procureur des Konings van Neufchateau, waarin die gevraagd wordt om spoed te zetten achter het dossier Veviba en andere dossiers die het FAVV heeft doorgegeven. Maar de procureur laat weten dat er gewacht moet worden op het onderzoek.

Na nog enkele vergaderingen volgt dan op 28 februari 2018 een gezamenlijke controle bij Veviba in Bastenaken. Daarvan wordt op 3 maart 2018 een pv van inbreuk opgesteld. Op 6 maart 2018 krijgt het FAVV van onderzoeksrechter Thierry Maes de toestemming om administratief gevolg te geven aan de vastgestelde inbreuken bij Veviba.