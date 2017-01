'Natuurlijk overleven kinderen een echtscheiding, maar horen we niet wat hoger te mikken dan dat?'

Of ze Knack alleen in oneven weken zou kunnen ontvangen, vraagt ze. Eerst snap ik het niet zo goed. Zijn onze interviews dan minder boeiend in even weken? Of zijn onze reportages zo pakkend dat ze veertien dagen tijd nodig heeft om ze te laten bezinken? Niets daarvan. In oneven weken woont ze samen met haar tienerzoon, die ons blad gretig leest. Is hij bij zijn vader, dan blijft ons pakket meestal ongeopend. Een halftijds abonnement lijkt haar dus wel wat. En haar zoon wil ook nog graag deeltijds lidmaatschap van de plaatselijke fitnessclub.

...