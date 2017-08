Nationale Bank: Taxshift zorgt voor 52.100 jobs

Het Planbureau becijferde vorige maand dat de werkgelegenheid in ons land tegen 2022 zal toenemen met 262.000 banen. Daarmee kan de werkloosheid tot het lage niveau van begin jaren tachtig worden teruggebracht. De Nationale Bank komt nu tot de conclusie dat 52.100 jobs tussen 2015 en 2021 exclusief aan de taxshift kunnen worden toegeschreven.

De gezinnen kunnen in die periode rekenen op een koopkrachtstijging van 2,7 procent, maar 1,1 procent daarvan wordt weer ongedaan gemaakt door onder meer de stijging van de belastingen op consumptie. Het reëel beschikbaar inkomen neemt dus toe met 1,6 procent. Eveneens door die toegenomen belastingen zal het prijspeil na zeven jaar met 0,3 procent gestegen zijn.

Het bruto binnenlands product van ons land stijgt als gevolg van de taxshift met 1,2 procent in zeven jaar tijd. Dat is vooral te wijten aan de groei van onze eigen consumptie en investeringen. De netto-uitvoer stijgt beperkt en draagt dus slechts in bescheiden mate bij.

In het huidige scenario is 4,786 miljard euro van de taxshift niet gefinancierd, wat wil zeggen dat er geen extra ontvangsten tegenover de uitgaven staan. De regering kan wel rekenen op aanzienlijke terugverdieneffecten, maar de impact van de taxshift op de begroting blijft negatief, voor bijna alle jaren tussen 2015 en 2021. Na zeven jaar zal de overheidsschuld zijn opgelopen met 0,2 procent van het bbp.