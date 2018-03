N-VA dubbel zo groot als CD&V in nieuwe peiling, Charles Michel populairste politicus

Als er vandaag federale verkiezingen zouden zijn, zou 32,4 procent van de stemgerechtigden voor de N-VA kiezen. Dat blijkt uit een nieuwe politieke barometer die uitgevoerd werd in opdracht van VRT, De Standaard, RTBF en La Libre. De N-VA wordt zo haast dubbel zo groot als haar dichtste achtervolger CD&V, die 16,4 procent zou halen. SP.A zakt met 9,5 procent onder de drempel van 10 procent.

Open Vld, de andere Vlaamse coalitiepartner van N-VA in de federale en de Vlaamse regering, wordt op 14,7 procent gepeild. Oppositiepartij Groen zou 13,8 procent halen, Vlaams Belang 7,5 procent, PVDA blijft met 4,9 procent net onder de kiesdrempel. De N-VA haalt met 32,4 procent precies dezelfde score als bij de laatste federale verkiezingen in 2014. CD&V verliest 2,2 procentpunt, Open Vld 0,8 procentpunt, SP.A 4,5 procentpunt. Groen boekt de grootste vooruitgang met 5,2 procentpunt, Vlaams Belang wint 1,7 procentpunt, PVDA 2,1 procentpunt.

Premier Charles Michel (MR) blijkt in Vlaanderen de populairste politicus. Meer dan de helft van de kiezers (53 procent) kan zich inbeelden voor Michel te stemmen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) staat op plaats 2 met 49 procent, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op 3 met 48 procent. De top 5 wordt vervolledigd door minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) met 47 procent en N-VA-voorzitter Bart De Wever met 46 procent.

In Wallonië zijn de Franstalige liberalen van de MR de grootste partij met 24,1 procent. De partij van premier Michel verliest wel 1,7 procentpunt in vergelijking met de verkiezingen van 2014. De PS komt op de tweede plaats met 23,2 procent, voor Ecolo (17,5 procent), cdH (11,1 procent), PTB (10,6 procent) en DéFI (5,6 procent). In Brussel blijft de PS de grootste met 21,8 procent, voor de MR (20,2 procent), Ecolo (15,7 procent), DéFI (12,9 procent), cdH (9 procent) en PTB/PVDA (5,8 procent). De N-VA is met 4,1 procent de grootste Vlaamse partij in de hoofdstad, voor Open Vld (2,6 procent), Groen (2,4 procent), CD&V (1,9 procent), sp.a (0,6 procent) en Vlaams Belang (0,2 procent). De peiling werd tussen 26 februari en 21 maart uitgevoerd bij 1.003 Nederlandstalige kiezers in Vlaanderen, 1.015 Franstaligen in Wallonië en 750 Brusselaars. De foutenmarge bedraagt maximaal 3,1 procent in Vlaanderen en Wallonië en 3,6 procent in Brussel.