'Multinationals willen nul procent belastingen betalen'

Paul De Grauwe: Het is heel ongezond als een overheid afspraken maakt met een bedrijf over hoeveel belastingen het moet betalen. De overheid discrimineert dan, want de gewone man hoeft daar niet op te rekenen. Zulke afspraken, rulings, ondermijnen onze samenleving van binnenuit. In het ancien régime hadden de kerk en de aristocratie privilegies, en daar zijn toen revoluties tegen uitgebroken. Vandaag genieten de multinationals zulke voorrechten, en die wekken natuurlijk ook wrevel op. Heel wat ...