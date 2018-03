Montasser AlDe'emeh: 'Deradicalisering van teruggekeerde Syriëstrijders helpt geen bal'

Montasser AlDe'emeh heeft een opvallend en controversieel parcours afgelegd. Als academicus onderzocht hij de internationale jihad en als opiniemaker viel hij op met soms bikkelharde standpunten over de moslimgemeenschap. Tegelijk engageerde hij zich in Brusselse scholen om moslimkinderen te behoeden voor 'de onzin die ze in de moskee en thuis over hun geloof ingelepeld krijgen'. Helemaal controversieel werd hij toen hij bekendmaakte dat hij als informant voor de Staatsveiligheid had gewerkt en een voorwaardelijke straf kreeg voor een vervalst attest waarmee een imam een familielid uit de cel probeerde te houden. AlDe'emeh zegt dat hij daaraan meewerkte op vraag van de Staatsveiligheid.

