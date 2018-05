Mohamed Ridouani (SP.A): 'Natuurlijk zie ik dat de sociaaldemocratie aan vernieuwing toe is'

In oktober doet Mohamed Ridouani in Leuven een gooi naar het burgemeesterschap, als opvolger van zijn partijgenoot Louis Tobback én als eerste allochtoon in een Vlaamse centrumstad. 'Ik ben minstens even ambitieus als Louis.'