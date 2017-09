Minstens een derde vrouwen in Waalse schepencolleges en provinciebesturen na 2018

De groenen betreuren dat door het amendement een schepencollege van 7 slechts 2 vrouwen moet tellen, wat neerkomt op slechts 28,5 procent. Volgens recente statistieken tellen de Waalse, lokale executieven vandaag gemiddeld 28 procent vrouwen, maar er zijn forse schommelingen. In de helft van de Waalse gemeenten telt het college maar een vijfde of minder vrouwen.

Voor oppositiepartij PS is het decreet dat woensdag goedgekeurd werd een tussenstap naar een volledige pariteit van mannen en vrouwen in de schepencolleges en provinciebesturen na de lokale verkiezingen van 2024. Waals minister van Lokale Besturen, Valérie De Bue (MR), is ook voorstander van pariteit, zonder zich evenwel in een kalender op te sluiten.