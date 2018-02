'Minister Jambon lijkt niet te weten wat de rol van een advocaat is'

'Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon lijkt niet te weten wat de rol is van een advocaat in een rechtsstaat.'

Dat zegt meester Hugo Lamon, de woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies, in een reactie op de uitspraken van minister Jambon in De Zevende Dag (Eén). 'Een advocaat mag wijzen op eventuele procedurefouten en het is de taak van de rechter, en niet die van de minister, om te controleren of er sprake is van een procedurefout. De rechter mag daarbij niet onder druk worden gezet door wie dan ook.'

In De Zevende Dag zei minister Jambon dat hij het onbegrijpelijk vond dat meester Sven Mary op het proces rond het schietincident in Vorst voor zijn cliënt Salah Abdeslam de vrijspraak had gevraagd. 'Een advocaat moet ervoor zorgen dat iemand een correcte straf krijgt', klonk het bij de minister, volgens wie een procedurefout ook nooit tot een vrijspraak mag leiden.

Bij de Orde van Vlaamse balies, die meer dan 10.500 advocaten vertegenwoordigt, wordt verbaasd en verbolgen gereageerd. 'De minister lijkt niet te weten wat de rol is van een advocaat in een rechtsstaat', zegt woordvoerder Hugo Lamon.

'Advocaten leveren juridische bijstand en vertegenwoordigen hun cliënt in alle onafhankelijkheid. Het is niet aan een minister om te zeggen wat een advocaat al dan niet mag doen. Een advocaat moet ervoor zorgen dat de wet correct wordt toegepast. Hij mag wijzen op eventuele procedurefouten en het is de taak van de rechter, en niet die van de minister, om te controleren of er in een concrete zaak sprake is van een procedurefout. De rechter doet dat aan de hand van alle gegevens van het dossier en mag daarbij niet onder druk worden gezet door wie dan ook. Het is daarom een gewoonte dat in een hangende zaak ministers en parlementsleden een terughoudendheid respecteren, precies om te vermijden dat er misplaatste druk wordt uitgeoefend op een rechter.'

Als de rechter een procedurefout zou vaststellen omdat de taalwet niet werd gerespecteerd, is het de wet die de sancties voorziet. 'Wanneer er in de wet een nietigheid staat, is het de plicht van de advocaat om de rechter daar op te wijzen', gaat de OVB-woordvoerder verder. 'Als de minister het niet mee eens is met de sancties die voorzien zijn in de taalwet in gerechtszaken, moet hij niet de advocatuur met de vinger wijzen. Hij moet dan maar aan het parlement vragen om de wet te wijzigen, zodat dan in de toekomst andere sancties gelden.'