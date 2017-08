Militairen schieten man neer die hen aanviel met een mes in Brussel

Het incident vond plaats in de Emile Jacqmainlaan omstreeks 20.20 uur, volgens berichten op Twitter. De politie is massaal ter plaatse, de omgeving is afgesloten.

Volgens getuigen waren er twee schoten te horen. Aanvankelijk was er sprake dat de aanvaller doodgeschoten was, maar volgens het Brusselse parket klopt dat niet en verkeert hij in levensgevaar. Dat meldt persagentschap Belga.

Het parket bevestigt ook dat twee soldaten lichtgewond zijn geraakt bij de aanval.

Er zijn ook berichten dat de dader een Somaliër is die bij politie en gerecht niet gekend stond wegens terrorisme, maar dat is niet officieel bevestigd.

Premier Charles Michel (MR) reageerde snel via Twitter: 'Alle steun voor onze militairen. Onze veiligheidsdiensten blijven alert. Met crisiscentrum volgen we situatie op de voet.' Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) tweette dan weer dat de militairen 'zich verdedigd hebben zoals aangeleerd' en dat er een 'onderzoek volgt'.

Alle steun voor onze militairen. Onze veiligheidsdiensten blijven alert. Met crisiscentrum volgen we situatie op de voet. -- Charles Michel (@CharlesMichel) August 25, 2017

Vanavond patrouille militairen aangevallen met mes. Zij hebben zichzelf verdedigd zoals aangeleerd. Onderzoek volgt. Mijn steun hebben ze. -- Steven Vandeput (@svandeput) August 25, 2017