Miet Smet: 'N-VA versterkt het egoïsme'

Miet Smet belandde in haar politieke carrière, zegt ze, vaak terecht bij thema's die mannen niet zo genegen waren. Zo werd ze staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie.

Daarna werd ze minister van Arbeid en Tewerkstelling. Ze was verantwoordelijk voor onder meer wetgeving rond seksuele discriminatie op de werkvloer.

Nog later zetelde ze in het Europees parlement.

Nu wil ze de CD&V-lijst niet duwen bij gemeenteraadsverkiezingen in Lokeren. Het is haar gevraagd. Maar, zegt ze aan De Zondag: 'Het is genoeg geweest. Ik word 75. Ik voel mijn lichaam ouder worden. Op 12 maart wordt mijn schouder geopereerd. Ik heb al een knieprothese. De machine kraakt'.

Ze is nog actief, met voordrachten over vrouwenemancipatie of Europa of met activiteiten die met haar gestorven echtgenoot Wilfried Martens te maken hebben. 'Je moet mijn agenda eens zien'.

'Ik pleit voor meer menselijkheid'

Wat vindt ze van de huidige politieke situatie?' wil De Zondag weten.

Smet: 'De nationalisten maken mij kwaad. Nationalisten zijn egoïsten. Ze verengen de wereld tot hun eigen gewest. Dat is fout. Neem nu migratie. N-VA buit dat thema uit om electorale redenen. Maar zolang wij, Europeanen, onze ogen sluiten voor Afrika, zullen er migranten blijven komen. We leven helaas in een egoïstische samenleving. N-VA maakt daar gebruik van, maar is er tegelijk de oorzaak van. Haar discours versterkt het egoïsme. Dat maakt mij eigen kwaad. Ik pleit voor meer menselijkheid, ook in het beleid. Ik zou nooit Soedanezen terugsturen. Ik kén dat land. Vreselijk wat daar gebeurt.'

Haar partij is niet langer de grootste: 'En dat doet me pijn. CD&V was altijd de partij die alle bevolkingsgroepen kon verenigen. Dat doet ze nog altijd, maar ze scoort niet meer zoals toen'.

'We missen charismatische figuren, zoals Wilfried of Jean-Luc Dehaene. Zij konden mensen echt overtuigen van hun boodschap. Dat geldt trouwens voor de meeste partijen in Vlaanderen. Charisma is maar weinigen gegeven'.

'Niet als een wrak'

Een deel van het interview gaat over emancipatie ('#MeToo bewijst dat omgaan met elkaar, zonder seksuele intimidatie, niet goed zit'). Smet heeft het ook uitgebreid over euthanasie en over haar relatie met Wilfried Martens. Ze heeft een grote buste van de ex-premier in haar woonkamer. 'Ik praat er elke dag tegen. Over politiek. Dat ik hem graag zie'.

Is ze bang voor wat komt?

'Ik ben bang om af te takelen, lichamelijk of mentaal. Dat wil ik niet. Als dat gebeurt wil ik euthanasie. U mag dat opschrijven. Mijn papieren liggen klaar, ze zijn getekend'.

'Wilfried is thuis gestorven, ik heb hem zien aftakelen. Ik kan er nog altijd moeilijk over praten. Ik wil waardevol sterven, niet als een wrak'.